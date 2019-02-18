Amatör Küme Play-off Kuraları Çekildi
1 saat önce
Yozgat Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Ligi play-off grubu müsabakalarının fikstürü çekildi.
Yozgat Kamil Kılıçarslan
Birinci Amatör Küme Ligi play-off grubu müsabakalarının fikstürü çekildi.
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF) gerçekleştirilen fikstür çekim törenine ASKF Başkan Vekili Nihat Künbetli, TFF
Yozgat İl Temsilcisi Yardımcısı Alparslan Demir ve kulüp temsilcileri katıldı. 4 takımın iştirakiyle deplasmanlı çift devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalarda birinci olan takım şampiyonluğunu ilan ederek Yozgatspor
1959 FK'nın 3. Lige çıkması halinde Bölgesel Amatör Ligin (BAL) yeni temsilcisi olacak. Yozgatspor 1959 FK 3. Lige çıkamaz ise play-off müsabakalarında lider olan takım, Yozgatspor ile play-out müsabakası oynayacak.
Kura çekimi sonrası ilk hafta müsabakalarında Sorgun Belediyespor
sahasında Yozgat İl Özel İdarespor'u konuk ederken Sorgun Gençlikspor ise Sarıkaya
Belediyespor'u sahasında ağırlayacak. Play-off müsabakaları 3 Mart Pazar günü başlayacak. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:23 Kaynak: İHA
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