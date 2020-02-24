Amatör kümedeki maçta başından darbe alan Yeni Sanayisporlu Anıl Çelik ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör kümedeki maçta başından darbe alan Yeni Sanayisporlu Anıl Çelik ameliyat edildi - Son Dakika Spor

Amatör kümedeki maçta başından darbe alan Yeni Sanayisporlu Anıl Çelik ameliyat edildi

6 saat önce

Balıkesir Süper Amatör Lig B Grubu'nda Etispor kalecisiyle çarpışarak hastaneye kaldırılan Yeni Sanayisporlu Anıl Çelik ameliyat edildi.

Amatör kümedeki maçta başından darbe alan Yeni Sanayisporlu Anıl Çelik ameliyat edildi, System.String[]

Balıkesir Süper Amatör Lig B Grubu'nda Etispor kalecisiyle çarpışarak hastaneye kaldırılan Yeni Sanayisporlu Anıl Çelik ameliyat edildi.

Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde dün yapılan maçın ikinci yarısında Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpışan Anıl Çelik yerde kaldı.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Çelik'in kafatasında oluşan kırık nedeniyle ameliyata alındığı belirtildi.

Anıl Çelik'in ağabeyi Ahmet Çelik, "Şu an durumu iyi, gece ameliyat oldu. Kafatasında kırık vardı. Başarılı bir ameliyatla sorun giderildi. Şu anda yoğun bakımdan çıkartıldı. Bilinci açık, konuşabiliyor. Beyin Cerrahi Servisinde yatıyor." dedi.

Anıl Çelik, Ali Hikmet, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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