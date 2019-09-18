Amatör kümeden Süper Lig'e

Kayseri Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor forması giyen Suriyeli oyuncu Hael Al Badri, Lübnan Süper Lig ekiplerinden AC Tripoli takımına transfer olarak profesyonelliğe adım attı.

Geçtiğimiz sezon Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon olan Yahyalıspor'un Suriyeli orta saha oyuncusu Hael Al-Badri, uzun süren görüşmeler sonrasında Lübnan Süper Ligi ekiplerinden AC Tripoli takımı ile sözleşme imzaladı. İç savaş öncesinde Suriye'nin Tishreen takımında forma giyen ve ülkesinin U-21 Milli takımının formasını terleten Hael Al-Badri, 2017 yılında Kayseri amatör küme takımlarından Yahyalıspor'a transfer olmuştu. Burada sergilediği başarılı futbol ile dikkat çeken Suriyeli oyuncu takımının şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. 1994 doğumlu oyuncu orta saha ve kanatlarda görev yapıyor.

Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini dile getiren Hael Al Badri, "Türkiye ve Yahyalı benim her zaman ikinci evim olacak. Özellikle transferimin gerçekleşmesinde büyük kolaylık gösteren Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine iyi niyetli çabaları için minnettarım. Lübnan Süper Ligi'nde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yabancı olmadığım bir lig" dedi.

AC Tripoli takımı, 12 takım ile oynanan Lübnan Süper Ligi'ni geçtiğimiz sezon 23 puan ile 8. sırada tamamladı. Trablus şehrinin takımı olan mavi-beyazlılar maçlarını 22 bin seyirci kapasiteli Tripoli Muncipal Stadı'nda oynuyor. Lübnan Ligi bu hafta sonu oynanacak maçlar ile başlayacak.

(İHA)