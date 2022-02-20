Amatör lig maçında kavga çıktı, futbolcular birbirine girdi - Son Dakika

Arifiye Kalaycıspor ile Beylerbeyi SK'nın karşı karşıya geldiği maçın sonunda ortalık savaş alanına döndü. Futbolcular birbirine girerken, taraftarlar da olaya dahil oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de 12. hafta maçında Arifiye Kalaycıspor ile Beylerbeyi Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Kalaycıspor, Beylerbeyi ile oynadığı maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ortalık da karıştı. Futbolcular birbirine girdi, taraftarlar da olaya dahil oldu. Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavga, bazı taraftarların kamerasına yansıdı.

(Batuhan Saçar/İHA)