Amatör lig maçında korku dolu dakikalar - Son Dakika
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Amatör lig maçında korku dolu dakikalar

6 saat önce

Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de Dinar Belediyespor ile Şuhut Belediye Hisarspor futbol müsabakası karşılaşması esnasında boğazına darbe alarak yere yığılan ve bir süre nefes almakta zorluk çeken futbolcu saha içinde korku ve paniğe neden oldu.

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Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de Dinar Belediyespor ile Şuhut Belediye Hisarspor futbol müsabakası karşılaşması esnasında boğazına darbe alarak yere yığılan ve bir süre nefes almakta zorluk çeken futbolcu saha içinde korku ve paniğe neden oldu.


Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'in 2. devre ilk maçında oynanan Dinar Belediyespor- Şuhut Belediye Hisarspor karşılaşmasının 76. dakikasında ikili mücadele esnasında boğazına darbe alan Dinar Belediyespor'lu Şükrü Gökçe yere yığıldı. Nefes almakta zorluk çeken futbolcunun titreyerek zor anlar yaşadığını gören yönetici, teknik direktör ve futbolcu arkadaşları panik içerisinde ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde adeta korku dolu dakikalar yaşanırken Dinar Şehir Stadyumuna gelen 112 Acil Servis ekipleri darbe sonucu nefes almakla zorluk çeken Şükrü Gökçe'yi Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Tedavi altına alınan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Dinar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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