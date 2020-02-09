Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı - Son Dakika

Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı

18 dakika önce

Aydın Süper Amatör Lig'de, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Aydın Süper Amatör Lig'de, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor oyuncuları arasında maç sonu çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Ligin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor, İlhami Ortakin Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Oyuncular arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı

Büyükşehir Belediyespor, Çine Madranspor, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle 25 ilde okullar tatil edildi Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:44:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör lig maçında oyuncular arasında kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]