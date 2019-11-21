Son Dakika Haberleri: Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı - Son Dakika

Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı

6 saat önce

İstanbul 1. Amatör Lig takımları Çubukluspor ile Kaynarcaspor maçının 77. dakikasında çıkan kavga, bir seyirci tarafından kaydedildi.

İstanbul 1. Amatör Lig takımları Çubukluspor ile Kaynarcaspor maçının 77. dakikasında çıkan kavga, bir seyirci tarafından kaydedildi.

İstanbul 1. Amatör Lig 13. Grup 9. haftasında Çubukluspor-Kaynarcaspor, 16 Kasım Cumartesi günü Beykoz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kaynarca Spor Kulübü Başkanı Eşref Şeneroğlu, hakem kararlarına sinirlenerek 77. dakikada takımını sahadan çekmek istedi. Direnen teknik ekip ve oyuncular sahadan çekildikten sonra maç yarıda kaldı.

Çubukluspor'un 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada Kaynarcaspor sahadan çekilince maçta görevli hakemler bir süre orta sahada bekledi. Hakemler, odalarına gitmek istedikleri sırada tartışma başladı. Saha komiserinin hakemleri korumaya çalışmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kaynarcasporlu futbolcuların da dahil olmasıyla büyüyen kavga, Beykozspor Kulübü Başkanı Zeki Aksu, Çubukluspor Kulübü Başkanı Coşkun Tosun, idareciler ve Çubuklusporlu oyuncularının müdahalesiyle sona erdi.

Saha içerisinde yaşanan kavga, bir seyirci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı

İstanbul, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör maçta ortalık karıştı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı
Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 03:56:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]