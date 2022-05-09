Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı

09.05.2022 10:05
Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı

Eskişehir 1. Amatör Ligi B Grubu'nda karşı karşıya gelen Çukurhisarspor ile Üniversite Evleri Spor futbolcuları maçın ardından birbirine girdi.

Eskişehir 1. Amatör Ligi B Grubu'nda karşı karşıya gelen Çukurhisarspor ile Üniversite Evleri Spor futbolcuları maçın ardından birbirine girdi. Kavgada 1 futbolcu yaralandı.

Hisar Mahallesi'nde bulunan sahada oynanan Eskişehir 1. Amatör Ligi B Grubu maçında Çukurhisar Spor ile Üniversite Evleri Spor karşı karşıya geldi. İki takım arasında geçen mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Maç sonunda ise takım aracına geçildiği esnada iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Çukurhisar Spor oyuncularının Üniversite Evleri Spor oyuncularına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu olay ekiplerin müdahalesiyle büyümeden son buldu. Üniversite Evleri Spor kulübünden 1 futbolcu, arbede esnasında yüzünden hafif şekilde yaralandı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Üniversite, Çukurhisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amatör ligde maç sonu kavga çıktı, 1 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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