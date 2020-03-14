Amatör ligde rekora koşuyorlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör ligde rekora koşuyorlar - Son Dakika Spor

Amatör ligde rekora koşuyorlar

23 dakika önce

Zonguldak'ta Süper Amatör Lig lideri Kilimli Belediyespor, Ereğli Yenimahalle galibiyetiyle üst üste 14'üncü galibiyetini aldı.

Amatör ligde rekora koşuyorlar, System.String[]

Zonguldak'ta Süper Amatör Lig lideri Kilimli Belediyespor, Ereğli Yenimahalle galibiyetiyle üst üste 14'üncü galibiyetini aldı.


Süper Amatör Ligin 17'inci haftasında lider Kilimli Belediyespor, Ereğli Beyçayırı sahasında Ereğli Yenimahallespor'a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında lider Kilimli Belediyespor Emre Demirer ve Emre Can Özbay'ın golleriyle sahadan 2-0 galip gelerek puanını 50'ye çıkardı. Öte yandan sarı siyahlı ekip, teknik direktör Serkan Bankoğlu yönetiminde üst üste 14'üncü galibiyetini aldı. Sarı Siyahlı ekip aldığı galibiyetle son zamanlarda amatör liglerde üst üste en çok galibiyet alan takımlar arasına girdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı

Son Dakika Haberleri
18:31 Oyuncular, galibiyet sevincini boş tribünlerle kutladı
18:31 Mustafa Cengiz: "Oyuncumuz ateşlendi, TBF'ye bildirdik olumsuz yanıt aldık"
18:22 Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 İnegöl Belediyespor
18:22 Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi oynamadık"
18:22 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finaller iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör ligde rekora koşuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]