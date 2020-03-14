Amatör ligde rekora koşuyorlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör ligde rekora koşuyorlar - Son Dakika Spor

Amatör ligde rekora koşuyorlar

28 dakika önce

Süper Amatör Ligin 17'inci haftasında lider Kilimli Belediyespor, Ereğli Beyçayırı sahasında Ereğli Yenimahallespor'a konuk oldu.

Amatör ligde rekora koşuyorlar, System.String[]

Süper Amatör Ligin 17'inci haftasında lider Kilimli Belediyespor, Ereğli Beyçayırı sahasında Ereğli Yenimahallespor'a konuk oldu.


İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında lider Kilimli Belediyespor Emre Demirer ve Emre Can Özbay'ın golleriyle sahadan 2-0 galip gelerek puanını 50'ye çıkardı.


Öte yandan sarı siyahlı ekip, teknik direktör Serkan Bankoğlu yönetiminde üst üste 14'üncü galibiyetini aldı. Sarı Siyahlı ekip aldığı galibiyetle son zamanlarda amatör liglerde üst üste en çok galibiyet alan takımlar arasına girdi.

Can Özbay, Kilimli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı

Son Dakika Haberleri
20:01 Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
19:59 Mustafa Cengiz: "Oyuncumuz ateşlendi, TBF'ye bildirdik olumsuz yanıt aldık" -1-
19:56 Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı
19:54 Oyuncular, galibiyet sevincini boş tribünlerle kutladı
19:54 Türk Telekom Stadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri dezenfekte edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 20:06:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör ligde rekora koşuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]