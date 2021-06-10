Amatör ligde uzatmada gelen golün ardından çıkan kavgada iki futbolcu darbedildi - Son Dakika

Soyunma odasına alınan Hendeksporlu oyuncular, güvenlik gerekçesiyle sahadan daha sonra ayrıldı.

Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik görevlilerin müdahalesiyle gerginlik sonra erdi.

Saha dışından da müdahale edilmesiyle çıkan kavgada Hendeksporlu 2 oyuncu darbedildi.

Gol sonrası hakeme itiraz eden Karasusporlu futbolcular ile karşı takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

Hakem tarafından verilen 9 dakikalık uzatma süresinde Hendekspor 90+7'de üçüncü golü buldu.

Karasu İlçe Stadı'nda Karasuspor ile Hendekspor arasında oynanan 4. grup mücadelesinin ilk yarısı 1-1 eşitlikle biterken, ikinci 45 dakika da 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sakarya 'nın Karasu ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında son dakikada gelen golün ardından çıkan kavgada iki futbolcu darbedildi.

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