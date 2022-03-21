Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
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Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi

21.03.2022 12:56

Bölgesel Amatör Lig'de karşılaşan Kastamonu İl Özel İdare KHS ve Taşköprüspor takımlarının oyuncuları, son düdüğün çalmasının ardından birbirine girdi.

Bölgesel Amatör Lig'de karşılaşan Kastamonu İl Özel İdare KHS ve Taşköprüspor takımlarının oyuncuları, son düdüğün çalmasının ardından birbirine girdi. Çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Bölgesel Amatör Lig'in 15. haftasında Kastamonu İl Özel İdare KHS ve Taşköprüspor, karşı karşıya geldi. 90. dakikada atılan golle Kastamonu İl Özel İdare KHS, 1-0'lık skorla karşılaşmanın galibi oldu. Son düdüğün çalmasının ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmak için polis ekipleri sahaya girdi. Yumrukların konuştuğu kavga, ekiplerin müdahalesi ile ayrıldı.Kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/ İHA)

Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi
Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi
Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi

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Kaynak: İHA

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