Amatör maç boks ringine döndü - Son Dakika
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Amatör maç boks ringine döndü

08.04.2022 10:07

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kandilli Belediyespor ile Balıspor arasında oynanan amatör küme maçında 90 dakikanın spor ermesiyle ortalık savaş alanına döndü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kandilli Belediye spor ile Balıspor arasında oynanan amatör küme maçında 90 dakikanın spor ermesiyle ortalık savaş alanına döndü. Tekme tokat kavganın yaşandığı sahada bazı futbolcular dayak yememek için kaçtı, rakip takım futbolcuları kovaladı. Kavga nedeniyle 3 futbolcu hastanelik oldu.

Zonguldak 1. Amatör küme Ereğli B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kandilli Belediyespor ile Balıspor takımları saat 15.00'de Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Balıspor bulduğu 2 golle 90 dakika sonunda gülen taraf olurken, Balıspor'dan iki futbolcu ise gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Kandilli Belediyesporlu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte Balıspor yedek kulübesine giderek futbolculara saldırdı. Karşılıklı tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri uzun süre ayıramadı. Bazı futbolcular yerde tekme ve yumrukların hedefi olurken, bazıları ise saha içerisinde dayak yememek için kaçtı, rakip takım futbolcuları ise kovaladı. Kavganın yatıştırılamaması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kandilli Belediyesporlu futbolcu ve teknik heyetin sahadan çıkması ile kavga sona ererken, Balısporlu futbolculara sağlık ekipleri ve arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Balıspor'un kalecisi Mete Yağız aldığı yumruk ve tekme darbeleri ile kendinden geçerek soyunma odasının ortasına yığılıp kaldı. Bazı futbolcular da bankta yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık görevlileri Mete Yağız ve diğer yaralı futbolculara müdahalede bulunurken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mete'nin maçını izlemeye gelen annesi Necla Yağız ise oğluna yapılan saldırı anlarını ve baygın halde yatmasını gözyaşları içerisinde izledi. Çıkan kavgada çok sayıda futbolcu yaralanırken, 3 Balısporlu futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Balıspor Teknik Direktörü Fethi Çelikkol daha öncede böyle bir olayın yaşandığını belirterek Kandilli Belediyespor futbolcularına tepki gösterdi. Çelikkol, "Söylenecek bir şey yok. Futbolun doğasında böyle bir şey yok. Yazıklar olsun. 3 sene öncede Kandilli'de aynısını yaptılar. Geldiler taşladılar, aynısını burada da yaptılar. Çocukların haline bak. Bunlar 15-16 yaşında çocuklar, yazıklar olsun Kandilli. Allah cezanızı versin. Biz sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz, adamlar haydut yetiştiriyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Amatör maç boks ringine döndü
Amatör maç boks ringine döndü
Amatör maç boks ringine döndü

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Kaynak: İHA

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