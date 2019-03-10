Son Dakika Haberleri: Amatör Maç Sonrası Olay Çıktı Futbolcular Birbirine Girdi

Amatör Maç Sonrası Olay Çıktı Futbolcular Birbirine Girdi

33 dakika önce

BURDUR'da oynanan amatör küme play-off maçı sonucu iki takım futbolcuları birbirine girdi.

Amatör Maç Sonrası Olay Çıktı Futbolcular Birbirine Girdi, System.String[]
BURDUR'da oynanan amatör küme play-off maçı sonucu iki takım futbolcuları birbirine girdi. Taraftarların tribünden sahaya atlamasıyla büyüyen kavgayı polis güçlükle ayırdı. Arbedede fenalaşan 1'i kadın 2 taraftar hastaneye götürüldü.

Burdur'da Maküspor ile Gölhisarspor, Gazi Atatürk Stadı'nda Birinci Amatör Küme play-off maçında karşı karşıya geldi. Volkan Yalın, Mehmet Sonay ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği maç, Maküspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdi. Tribündeki taraftarların da sahaya atlamasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Stattaki polisler olayları yatıştırmak için büyük çaba harcarken, takviye ekipler çağrıldı. Çıkan olaylar polisin uğraşları sonucu yatıştırıldı. Maçı izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da tarafları yatıştırmak için gayret gösterdi.

Yaşanan arbedede fenalaşan 1'i kadın 2 Maküspor taraftarı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Maçın hakemleri polis korumasında sahayı terk etti.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

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