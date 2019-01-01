Son Dakika Haberleri: Amatör Maçlar İptal

Amatör Maçlar İptal

8 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), artan şiddet olayları nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelindeki tüm amatör futbol müsabakalarının oynanmayacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), artan şiddet olayları nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelindeki tüm amatör futbol müsabakalarının oynanmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde olaylar çıkmış ve 17 yaşındaki bir taraftar hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından TFF de bu haftaki tüm amatör müsabakaları oynatmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacak."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

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