Son Dakika Haberleri: Amatör Maçlar İptal

Amatör Maçlar İptal

1 saat önce

Tüm yurt genelinde 4-5-6 Ocak tarihleri arasında yapılacak tüm amatör maçlar iptal edildi.

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Tüm yurt genelinde 4-5-6 Ocak tarihleri arasında yapılacak tüm amatör maçlar iptal edildi.

Artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle dikkat çekici bir karar alındı. TFF konu ile ilgili olarak resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacaktır."

Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, konu ile ilgili olarak, "Şiddet olayları nediniyle acil bir karara imza atıldı. Bizde Amatör spor Kulüpleri Federasyonu olarak TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı bu kararı destekliyoruz. Haftasonu Kayseri'de amatör maçlar oynanamayacak" diye konuştu.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetmişti. Bu olay amatör maçların iptal edilmesinde önemli bir etken oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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YORUMLAR (2)
  • yusuf ÖKSÜZ: Birde dışardan gelen küfürlere futbolcular karsılık veremiyor verirse ya sarı yada kırmızı kart .bence dışarıdaki terbiyesiz taraftarı emniyete alıp ifadesi alındıgında birdaha yapmaz .hakeme küfür futbolcuya küfür nereye kadar. neyi bekliyoruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • yusuf ÖKSÜZ: maçları iptal etmektense olay çıkaran futbolcuların lisanları iptal edilsin.böyle bir şey yapmazsanız aynısını tekrar yaşayacagız. sahalarda ve türbünlerde seyirciler futbolcuların ailesine küfür ediyorlar oradaki polis memurlar o şahsı alıp ifadesi alınsın cezalandırılsın.serkente argıncık esnaf buğdaylı maçında buğdaylı taraftar argıncıkesnaf futbolcuya dışardan küfür ediyor. bunlara mudahale edilirse iyi olur. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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