Amatör Maçlar İptal

yusuf ÖKSÜZ:

maçları iptal etmektense olay çıkaran futbolcuların lisanları iptal edilsin.böyle bir şey yapmazsanız aynısını tekrar yaşayacagız. sahalarda ve türbünlerde seyirciler futbolcuların ailesine küfür ediyorlar oradaki polis memurlar o şahsı alıp ifadesi alınsın cezalandırılsın.serkente argıncık esnaf buğdaylı maçında buğdaylı taraftar argıncıkesnaf futbolcuya dışardan küfür ediyor. bunlara mudahale edilirse iyi olur.