Amatör Maçlar Öncesi Bir Dakika Saygı Duruşu Yapılacak
1 saat önce
Kayseri'de haftasonu oynanacak olan tüm amatör futbol karşılaşmalarında 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Kayseri
'de haftasonu oynanacak olan tüm amatör futbol karşılaşmalarında 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104.yıldönümü sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, haftasonu oynanacak olan tüm amatör maçlar öncesinde 1 dakika saygı duruşu yapılacağı belirtildi. Konu ile ilgili olarak ASKF'den yapılan açıklama şu şekilde: "18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü sebebiyle, savaşta hayatını kaybeden şehitlerimiz anısına 16 - 18 Mart tarihleri arasında ilimizde oynanacak olan tüm Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ve Amatör yerel lig müsabakaları öncesinde (1) bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararlaştırılmıştır." - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:58 Kaynak: İHA
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