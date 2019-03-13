Son Dakika Haberleri: Amatör Maçlar Öncesi Bir Dakika Saygı Duruşu Yapılacak

Amatör Maçlar Öncesi Bir Dakika Saygı Duruşu Yapılacak

1 saat önce

Kayseri'de haftasonu oynanacak olan tüm amatör futbol karşılaşmalarında 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Amatör Maçlar Öncesi Bir Dakika Saygı Duruşu Yapılacak, System.String[]
Kayseri'de haftasonu oynanacak olan tüm amatör futbol karşılaşmalarında 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, haftasonu oynanacak olan tüm amatör maçlar öncesinde 1 dakika saygı duruşu yapılacağı belirtildi. Konu ile ilgili olarak ASKF'den yapılan açıklama şu şekilde: "18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.yıldönümü sebebiyle, savaşta hayatını kaybeden şehitlerimiz anısına 16 - 18 Mart tarihleri arasında ilimizde oynanacak olan tüm Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ve Amatör yerel lig müsabakaları öncesinde (1) bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararlaştırılmıştır." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:58 Kaynak: İHA

Futbol, Çanakkale Zaferi, Kayseri, Spor
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