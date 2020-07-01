Amatör maçlar oynanacak mı? Bölgesel Amatör Lig'de son durum nedir? - Son Dakika

Amatör maçlar oynanacak mı? Bölgesel Amatör Lig'de son durum nedir?

Tosun, yaptığı açıklamada dün TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Mehmet Baykan, icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3.

Tosun, yaptığı açıklamada dün TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Mehmet Baykan, icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, başkan vekili Cengiz Günaydın ile birlik yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendiği söyledi.

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Toplantı sonrası 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'lerinde kalan maçların oynanmayacağı kararı çıktığını anlatan Tosun, sözlerine şöyle devam etti;


"Toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bırakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar vermiştir. TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:50 

Son Dakika Spor Amatör maçlar oynanacak mı? Bölgesel Amatör Lig'de son durum nedir? - Son Dakika Spor
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