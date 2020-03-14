Amatör maçlara 'Korona virüs' engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör maçlara 'Korona virüs' engeli - Son Dakika Spor

Amatör maçlara 'Korona virüs' engeli

6 saat önce

Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu, Korona Virüs tehlikesinden ötürü ciddi tedbirler aldı.

Amatör maçlara 'Korona virüs' engeli, System.String[]

Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu, Korona Virüs tehlikesinden ötürü ciddi tedbirler aldı.


Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından gerçekleştirilen toplantıda BAL maçlarının seyircisiz oynanmasına ve ilk 18'de yer almayan 5 futbolcu ile yöneticilerin tribünde oturmasına karar verildi. Ayrıca Kayseri'de oynanacak olan Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör maçları ile U 19 ligi maçlara seyirci alınmayacak. Kayseri'de oynanması planlanan U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde müsabakalar oynanmayacak.


U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonası bu sezon yapılmayacak. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Alt yapı gelişim ligleri de bu sezon oynanmayacak. - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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