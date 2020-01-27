Amatör maçta 11 sarı 2 kırmızı kart çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör maçta 11 sarı 2 kırmızı kart çıktı - Son Dakika Spor

Amatör maçta 11 sarı 2 kırmızı kart çıktı

6 saat önce

Kırşehir Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta çıkan kavgada hakem, futbolculara 11 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi.

Amatör maçta 11 sarı 2 kırmızı kart çıktı, System.String[]

Kırşehir Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta çıkan kavgada hakem, futbolculara 11 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi.


Birinci Amatör Küme'nin şampiyonluk maçında Yeşil Kamanspor ile Mucur Spor karşı karşıya geldi. Polis maç öncesinde geniş güvenlik önlemi alırken, karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar alkol kontrolünden geçirildikten sonra tribüne alındı. Şampiyonluk maçı öncesinde Elazığ'da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmayı Kamanspor, 1-0 kazanırken, saha içinde çıkan kavgada maçın hakemi 11 futbolcuya sarı kart gösterdi. Hakem iki futbolcuyu da kırmızı kart göstererek oyundan attı.


Büyük gerginlik yaşanan maç sonrasında hakemler ve futbolcular polis gözetiminde stattan çıkarıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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