Son Dakika Haberleri: Amatör maçta 5 kırmızı kart çıktı
Son Dakika Spor Amatör maçta 5 kırmızı kart çıktı

Amatör maçta 5 kırmızı kart çıktı

50 dakika önce

Zonguldak Süper Amatör Küme'de mücadele eden İstasyon Gemicilerspor ile Perşembespor arasında oynanan maçta 5 kırmızı kart çıktı.

Amatör maçta 5 kırmızı kart çıktı, System.String[]

Zonguldak Süper Amatör Küme'de mücadele eden İstasyon Gemicilerspor ile Perşembespor arasında oynanan maçta 5 kırmızı kart çıktı.


Çaycuma Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, maçın 85. dakikasında hakeme itiraz eden Perşembespor futbolcusu Savaş Esen, kırmızı kart gördü. Perşembespor Teknik Direktörü Cengiz Doğan da hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilirken, Perşembespor yedek oyuncusu Onur Özdemir de kırmızı kart oyundan ihraç edildi. Perşembespor yöneticisi Gültekin Özyurt da hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.


İstasyon Gemicilerspor'da oyuncu Emircan 2. sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, karşılaşma İstasyon Gemicilerspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Karşılaşmanın bitmesinin ardından maçın hakemleri polis kontrolünde stattan ayrıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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