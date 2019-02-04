Son Dakika Haberleri: Amatör Maçta 7 Kırmızı Kartı

Amatör Maçta 7 Kırmızı Kartı

21 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1. Amatör Kümede oynanan Balıspor-Zonguldak Ereğli Spor müsabakası Süper Lig karşılaşmalarını aratmadı.

Amatör Maçta 7 Kırmızı Kartı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1. Amatör Kümede oynanan Balıspor- Zonguldak Ereğli Spor müsabakası Süper Lig karşılaşmalarını aratmadı. 7 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Zonguldak Ereğli Spor 3-0 net bir skorla kazandı.

Şehit Vefa Kara Kurdu Stadında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Zonguldak Ereğli Spor Mert Aygın ile 17.dakikada 1-0 öne geçti. 34.dakikada ise Balıspor penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen Balıspor ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattı. 55.dakikada Zonguldak Ereğli Spor Oktay Cebeci ile skoru 2-0 yaptı. Maçın 65 inci dakikasında Zonguldak Ereğlispor oyuncu Doğukan rakibiyle girdiği mücadele sonucunda yerde kaldı. Bunun üzerine oyuncular yerde kalan oyuncunun kalkmasını isteyince gerginlik yaşandı. Ufak çaplı kavgaya neden olay sonucunda maçın hakemi Deniz Kardaş, Balıspor'da 3, Zonguldak Ereğli Spor'da 1 kişi yedek kulübesinden olmak üzere 3 kişi kırmızı kart gördü. Kalan süreyi Zonguldak Ereğli Spor 9 kişi Balsıpor ise 8 kişi devam ettirdi.

Sonrasında ise kaleci ile karşı karşıya kalan Zonguldak Ereğli Sporlu Serdar Avcı'nın düşürülmesi Balıspor'u sahada 7 kişi bıraktı. Bulduğu pozisyonu iyi değerlendiren Serdar Avcı karşılaşmanın sonucunu tayin eden 3.cü golü ağlara gönderen isim oldu. Alınan bu sonuçla Balıspor 19 puanda kalırken Zonguldak Ereğli Spor puanını 18 yaptı. Gelecek hafta Balıspor Gümelispor ile Zonguldak Ereğli Spor ise Kepez Çaylıoğluspor ile karşılaşacak. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Zonguldak, Spor
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