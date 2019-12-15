Amatör maçta 9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amatör maçta 9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı - Son Dakika

Amatör maçta 9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı

6 saat önce

BAL 8. Grup 13. hafta karşılaşmasında Salihli Ramiz Turan Stadı'nda Salihli Belediyespor ile Aliağa Futbol arasında oynanan ve Salihli Belediyespor'un 2-0 önde olduğu karşılaşmada çıkan olaylar sonrası hakem 9 futbolcuya kırmızı kart çıkardı.

Amatör maçta 9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı, System.String[]

BAL 8. Grup 13. hafta karşılaşmasında Salihli Ramiz Turan Stadı'nda Salihli Belediyespor ile Aliağa Futbol arasında oynanan ve Salihli Belediyespor'un 2-0 önde olduğu karşılaşmada çıkan olaylar sonrası hakem 9 futbolcuya kırmızı kart çıkardı. Maçta yeterli oyuncu kalmayınca hakem karşılaşmayı 79. dakikada tatil etti.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor ilk devrenin son haftasında İzmir ekiplerinden Aliağa Futbol'u konuk etti.

Ramiz Turan Stadı'nda oynanan, Kemal Ögen, Vedat Güneş ve Cem Mustafa Akpınar hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 28 dakikada Mustafa Çay'ın attığı golle ile Salihli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Furkan Çarkçı'nın attığı gol ile Salihli Belediyespor skoru 2-0 yaptı. Gol sonrası Furkan'a Aliağa Futbol'un kalecisi Onur Nazmi Terzioğlu saldırırken, kale arkasındaki yedek oyuncuların yanı sıra takım kaptanı Güray Kula ve Emre Balak, maç anını fotoğraflayan Salihli Belediyesi Basın Biriminde görevli Murat Muzaklar'a saldırınca ortalık biranda karıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar kısa sürede yatıştırıldı. Aliağa Futbol futbolcularının saldırısı sonrası yaralanan Muzaklar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MAÇ 79. DAKİKADA TATİL EDİLDİ

Olaylar sonrası karşılaşmayı yöneten hakem maçı sahada yeterli futbolcu kalmadığı için tatil etti. Karşılaşmanın son çeyreğinde çıkan olaylarda Salihli Belediyespor'dan, Kaleci Gökhan Konur, Mustafa Çay ve Arda Şahin ile Aliağa Futbol'dan Aykut Geçmen, Necati Önal, Emre Balak, Özkan Yılmaz, Güray Kula ile Enes Yıldırım olmak üzere toplam 9 futbolcu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Öte yandan maçın 79. dakikasına kadar 6 futbolcu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın sonucu ile ilgili kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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