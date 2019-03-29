Son Dakika Haberleri: Amatör Maçta Alkışlanacak Hareket

Amatör Maçta Alkışlanacak Hareket

48 dakika önce

Amatör Ligde iddiası bulunmayan Perşembe Belediyespor, şampiyonluğunu garantileyen Gelikspor'un taraftarının önünde kupayı alabilmesi için jest yaparak maçı Gelikspor sahasına aldırdı.

Amatör Maçta Alkışlanacak Hareket, System.String[]
Amatör Ligde iddiası bulunmayan Perşembe Belediyespor, şampiyonluğunu garantileyen Gelikspor'un taraftarının önünde kupayı alabilmesi için jest yaparak maçı Gelikspor sahasına aldırdı.

Zonguldak'ta amatör maçlarda uzun zamandır alışık olmayan bir durum yaşandı. Süper Amatör Küme'de şampiyonluğunu garantileyen Gelikspor, hafta sonu deplasmanda iddiası bulunmayan Perşembe Belediyespor'u konuk edecekti. Ancak Perşembe Belediyespor yönetimi şampiyonluğunu garantileyen Gelikspor'a jest yaparak maçın Gelik sahasında oynanmasını istedi. Amatör Spor Kulübü Federasyonu Gelikspor-Perşembe Belediyespor maçını Gelik'in sahasını aldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Gelik, Zonguldak, Spor
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