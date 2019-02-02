Son Dakika Haberleri: Amatör Maçta Ambulans Krizi

Amatör Maçta Ambulans Krizi

59 dakika önce

Birinci Amatör Küme'de oynanan Emirganspor-İstanbul Gümüşhanespor maçında ambulans krizi yaşandı.

Amatör Maçta Ambulans Krizi, System.String[]
Birinci Amatör Küme'de oynanan Emirganspor-İstanbul Gümüşhanespor maçında ambulans krizi yaşandı. Maçın 55. dakikasında rakibinin darbesiyle yere yığılan İstanbul Gümüşhanesporlu oyuncu Yaşar Uzun, ambulansın olmaması yüzünden 10 dakika saha kenarında bekledi.

Birinci Amatör Küme'de Emirganspor ile İstanbul Gümüşhanespor Çayırbaşı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 55. dakikasında Gümüşhanesporlu oyuncu Yaşur Uzun talihsiz bir sakatlık yaşadı. Rakibinin dirseğinin kafasına gelmesiyle bir anda yere yığılan oyuncu baygınlık geçirdi. İki takım oyuncularının yardımıyla saha kenarına taşınan Uzun, bir süre ambulans bekledi. Yaklaşık 10 dakika sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gümüşhaneli oyuncunun başına dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bu arada karşılaşma İstanbul Gümüşhanespor'un 6-0 üstünlüğü ile sona erdi. Mücadele sonrası İstanbul Gümüşhanespor Asbaşkanı Emre Şişman, statta ambulans olmamasına tepki göstererek, "Artık amatör küme maçlarında ambulans istiyoruz. Bu olay ders olsun. Daha kötü sonuçlar da olabilirdi" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

Spor
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