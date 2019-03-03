Son Dakika Haberleri: Amatör Maçta Büyük Kovalamaca ve Kavga

Amatör Maçta Büyük Kovalamaca ve Kavga

1 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan Anadolu Yıldızları-Felahiye Belediyespor maçında üst üste çıkan kırmızı kartlar sonrasında kavga yaşandı.

Amatör Maçta Büyük Kovalamaca ve Kavga, System.String[]
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan Anadolu Yıldızları- Felahiye Belediyespor maçında üst üste çıkan kırmızı kartlar sonrasında kavga yaşandı.

Ligin ikinci haftasında Argıncık Stadı'nda oynanan maçta Anadolu Yıldızları'nın 3-1 kazandığı maçın 70. dakikasında yaşanan olaylar maçın önüne geçti. İki takım oyuncuları arasında yaşanan ve uzun süre yatıştırılamayan olaylarda oyuncuların birbirine attığı tekmeler ve sahada yaşanan kovalamacalar dikkat çekti.

Kırmızı kart sonrası çıkan kavga saha dışında da devam etti. Güvenlik güçlerinin araya girmesine rağmen hakeme itirazların devam ettiği sahada hakem 5 kırmızı kart gösterdi.

Maç sonrasında hakemler güçlükle soyunma odasına gidebildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Kayseri, kavga, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki Grup Kent Meydanında Tekme Tokat Kavga Etti! 5 Kişi Gözaltına Alındı Ankara'da Sporcuları Taşıyan Midibüs Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Yaralı

Mangala Bir Yıl Daha Manchester City'de Fenerbahçe, Serdar Aziz'den Sonra Sinan Gümüş'ü de Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 12:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör Maçta Büyük Kovalamaca ve Kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]