Son Dakika Haberleri: Amatör Maçta Çıkan Kavganın Faturası: 36 Futbolcuya Ceza

Amatör Maçta Çıkan Kavganın Faturası: 36 Futbolcuya Ceza

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu, İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Soğuksuspor ile Pendik Dolayobasporlu toplam 36 futbolcuya ceza verdi.

Amatör Maçta Çıkan Kavganın Faturası: 36 Futbolcuya Ceza, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu, İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Soğuksuspor ile Pendik Dolayobasporlu toplam 36 futbolcuya ceza verdi.

Soğuksuspor'un sahasında 23 Aralık 2018'de oynanması gereken müsabakadan önce, iki takım futbolcuları arasında kavga çıkmıştı. Güvenlik güçleri, teknik heyetlerin de karıştığı kavgayı güçlükle ayırmış ve karşılaşma, hakem Can Cengiz tarafından tatil edilmişti.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Soğuksuspor'dan 17, Pendik Dolayobaspor'dan ise 18 futbolcuyu birer maçla cezalandırdı. Soğuksuspor'un takım kaptanı Adem Şengüller ise 4 mücadeleden men edildi.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, daha önce iki takımın da hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Pendik, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor
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