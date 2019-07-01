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Amatör maçta gol yağmuru

7 dakika önce

Kahramanmaraş'ta U19 2.Amatör Küme şampiyonluk maçında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Büyüksırspor karşı karşıya geldi.

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Kahramanmaraş'ta U19 2.Amatör Küme şampiyonluk maçında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Büyüksırspor karşı karşıya geldi. Mücadelede tam 11 gol atıldı.

U19 2.Amatör Küme şampiyonluk maçında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ve Büyüksırspor Batıpark Spor Kompleksinde karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadeleyle geçen maçta Büyükşehir rakibine gol yağdırdı. Karşılaşma 8-3 sona erdi ve Büyükşehir şampiyonluğa ulaştı. Maçın ardından şampiyon takıma kupa takdim edildi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve buna ulaştıklarını belirten, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor U19 Teknik Direktörü Şevket Kanadıkırık, "Burada şampiyonadan daha önemli olan bizim çocukların gelişimiydi. 7-8 tane istikbali iyi olacak gencimiz var. İnşallah onları daha iyi yerlere taşırsak, bu bizi daha mutlu eder. Şampiyonlukla da taçlandırmak bize mutluluk veriyor. Sezonu namağlup şampiyon tamamladık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
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