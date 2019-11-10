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Amatör maçta hakeme tokat

6 saat önce

1. Amatör Lig 15. Grup'ta lider Tuzla Şifaspor ile Anadolu Üsküdar arasında oynanan mücadele hakeme atılan tokat nedeniyle tatil edildi.

Amatör maçta hakeme tokat, System.String[]

1. Amatör Lig 15. Grup'ta lider Tuzla Şifaspor ile Anadolu Üsküdar arasında oynanan mücadele hakeme atılan tokat nedeniyle tatil edildi.


1. Amatör Lig 15. Grup'ta Tuzla Şifaspor, Tuzla Belediyesi Orhanlı Stadı'nda Anadolu Üsküdar'ı konuk etti. Karşılaşmanın 40. dakikasında hakem Ayetullah Aslan, Anadolu Üsküdarlı futbolcuya bir pozisyon sonrası önce ikinci sarı kartı, arkasından da kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi. Bu kırmızı kartın ardından Anadolu Üsküdar takımının oyuncusu hakeme tokat attı. Bunun üzerine hakem Aslan ve yardımcıları soyunma odasına gitti ve ardından mücadele tatil edildi.


TFF'nin Tuzla Şifaspor'u 3-0 hükmen galip ilan etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Üsküdar, Tuzla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
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