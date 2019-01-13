Amatör Maçta Kavga
18 dakika önce
İstanbul Süper Amatör Lig'de İFA ile Pendik Dolayobaspor arasında oynanan mücadele, 2 takım futbolcuları arasında yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı.
İstanbul
Süper Amatör Lig'de İFA ile Pendik
Dolayobaspor arasında oynanan mücadele, 2 takım futbolcuları arasında yaşanan kavga
nedeniyle yarıda kaldı. Halkalı
'daki İFA Stadı'nda yapılan ve İFA'nın 2-0 önde götürdüğü maçın 87. dakikasındaki bir faul kararı sonrasında başlayan gerginliğin ardından 2 takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Yedek kulübesindeki futbolcuların da karıştığı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalede bulunmasıyla son buldu.
Yaşanan olayların ardından İFA'dan 4, Pendik Dolayobaspor'dan ise 1 futbolcu kırmızı kart gördü. Kavganın ardından soyunma odasına giden mücadelenin hakemi, 10 dakika sonra sahaya dönerek maçın kaldığı yerden devam etmesini istedi. Ancak Pendik Dolayobaspor'un sahaya çıkmaması üzerine karşılaşma tamamlanamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:02 Kaynak: AA
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