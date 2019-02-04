Amatör Maçta Kavga Çıktı, 8 Futbolcu Kırmızı Kart Gördü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Serdivanspor ile Karasuspor arasında oynanan amatör lig maçında kavga çıktı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Serdivanspor ile Karasuspor arasında oynanan amatör lig maçında kavga çıktı. Saha bir anda karışırken, kavgaya polis müdahale etti.



Bölgesel Amatör Lig 16. hafta maçında Serdivanspor ile Karasuspor, Serdivan ilçesinde bulunan Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Serdivanspor'un 4-2 üstünlüğü ile biten maçın ardından karışan sahada istenmeyen görüntüler yaşandı. Gerginliklerin yaşandığı maçın bitiş düdüğü ile yeşil saha adeta savaş alanına döndü. Karasuspor'dan 5, Serdivanspor'dan ise 3 oyuncunun kırmızı kart gördüğü mücadelede taraftarların birbirlerine girmesini ise emniyet güçleri önledi. Karşılaşmanın hakemleri gerginlik bitene kadar saha içinde bekledi ve 10 dakika sonra soyunma odasına gidebildi.



"Kavga tribünlere de yansıdı"



Oyuncular arasında yaşanan kavga tribünlere de yansıdı. Karasu taraftarları ile Serdivanspor taraftarları sözlü münakaşaya girdi. Tarafların fiziksel çatışmasını ise emniyet güçleri zorlukla önledi. Sporcuların kavgasından sonra ise maç sonunda 8 oyuncuya kırmızı kart çıktı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle çok büyümeden önlenen olayların ardından her iki takım da stattan ayrıldı. - SAKARYA

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