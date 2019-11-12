Son Dakika Haberleri: Amatör maçta kavga çıktı! 9 oyuncuya seyirden yasaklama tedbiri...
Son Dakika Spor Amatör maçta kavga çıktı! 9 oyuncuya seyirden yasaklama tedbiri... - Son Dakika Spor

Amatör maçta kavga çıktı! 9 oyuncuya seyirden yasaklama tedbiri...

7 saat önce

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim'de Altınordu Spor Tesislerinde Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor arasında oynanan Ordu 1. Amatör Lig futbol müsabakasının bitiminde saha içinde her iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Amatör maçta kavga çıktı! 9 oyuncuya seyirden yasaklama tedbiri..., System.String[]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim'de Altınordu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor arasında oynanan Ordu 1. Amatör Lig futbol müsabakasının bitiminde saha içinde her iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandığı belirtildi.


Müsabakada görevli ekiplerin araya girerek olayın daha da büyümesini engellediği aktarılan açıklamada, "Arbede sonucu yaralanan 3 oyuncunun gerekli tedavileri yapılmak üzere 112 unsurları ile hastaneye intikali sağlanmış, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir." ifadelerine yer verildi.


Yaşanan arbedenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce gerekli tespitlerin yapıldığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:


"Her iki takımdan 9 oyuncuya Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince 'Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama Tedbiri' uygulanmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

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Altınordu, Ordu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:48 
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