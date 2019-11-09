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Son Dakika Spor Amatör maçta korkutan an

Amatör maçta korkutan an

6 saat önce

Tersanespor, Ayiçispor arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarına doğru Emrecan ve Yusuf hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı.

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Tersanespor, Ayiçispor arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarına doğru Emrecan ve Yusuf hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. Ayiçisporlu oyuncu Yusuf'un ayağı dönerken, Tersanesporlu oyuncu Emre Can ise baygınlık geçirdi.


1. Amatör Merkez A Grubunda oynanan Tersanespor, Ayiçispor maçının 89'uncu dakikasında yürekler ağızlara geldi. Tersanesporlu oyuncu Emre Can ve Ayiçispor'un oyuncusu Yusuf hava topu mücadelesinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tersanesporlu oyuncu Emrecan baygınlık geçirirken, Ayiçisporlu oyuncu Yusuf ise yerde kaldı. Maçın hakemi Davut Özen hemen karşılaşmayı durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.


Baygınlık geçiren Tersanesporlu oyuncu Emre Can kendine gelerek maça devam ederken, Ayiçisporlu oyuncu Yusuf'un ise çarpışma sonucunda yere düşerken ayağı döndü. Saha içerisinde tedavisi yapılan Yusuf sedye yardımıyla saha kenarına alındı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tedavisi yapılan Yusuf'u kontrol amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. - ZONGULDAK

Emre Can, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:04 Kaynak: İHA
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