Amatör maçta önce yumruklar sonra kartlar havada uçuştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör maçta önce yumruklar sonra kartlar havada uçuştu - Son Dakika Spor

Amatör maçta önce yumruklar sonra kartlar havada uçuştu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi.

Amatör maçta önce yumruklar sonra kartlar havada uçuştu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi. 8 kırmızı kartın çıktığı maç 78. dakikada tatil edildi.


Zonguldak Süper Amatör Küme'de düşme hattında bulunan Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta Kozlu İhsaniye Spor'un 1-0 önde götürdüğü maçın 78. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın orta hakemi Davut Özel Kozlu olaylara karışan İhsaniyespor'dan 3, Akınspor'dan ise 5 futbolcuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. Yaşanan bu gelişme üzerine sahada tansiyon iyice artarak yedek kulübesindeki teknik heyet ve futbolcularda sahaya girince olaylar dahada büyüdü. Polis ekipleri çıkan olayları güçlükle yatıştırırken, bazı futbolcuların polisle de tartışma yaşadı. Tribünde bulunan bazı taraftarlar sinir krizi geçirdi. Stada gelen takviye polis ekipleri olayları sonlandırdı. Yaşanan olaylar bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kozlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi
Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:52:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör maçta önce yumruklar sonra kartlar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]