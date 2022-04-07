AMATÖR MAÇTA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika

KARADENİZ Ereğli ilçesinde oynanan amatör lig maçında bitiş düdüğü ile birlikte ortalık savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda yaklaşık 10 sporcu yaralanırken, iki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Olay Şehit Vefa Karakurdu stadında meydana geldi. Ereğli 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Balıspor grubun lideri Kandilli Belediyesporu ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Kandilli Belediyespor 9 kişi kaldı. Maçın ikinci yarısında Balıspor 2 gol atarak maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Maçın son düdüğü ile birlikte saha bir anda karıştı. Kandilli Belediyesporlu oyuncular ile Balısporlu oyunculara arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olaya polis takviyesi istendi. Sahaya giren polis ekipleri kavga eden sporcu ve yöneticileri biber gazı sıkarak ayırmaya çalıştı. Uzun süren arbedenin ardından oyuncuların sahadan çıkarılması ile kavga sona erdi. Kavgada Balısporlu yaklaşık 10 oyuncu yaralanırken, futbolculardan Mete Yağız ve Furkan Turan hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Cep telefonu görüntülerinde

Sahanın bir anda karışması

Futbolcuların birbirine girmesi

Kandilli Sporlu oyuncuların Balı sporlu oyuncuyu koşturması

Tekmeleyerek düşürmeye çalışmaları

Sporcunun yere düşmesi

Yerde yediği tekme ve yumruklar

Polisin biber gazı sıkması

Sahanın sakinleşmesi

Balı spor soyunma odasında yerde yatan Mete Yağız isimli sporcu

İki kulüp yöneticilerinin konuşması

Yaralı sporcuya sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulansa almnası

Balı Spor Başkanı Osman Yavuz'un açıklaması

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Haber-Kamera-Sinan KABATEPE/EREĞLİ/ZONGULDAK(DHA)