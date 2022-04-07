AMATÖR MAÇTA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

AMATÖR MAÇTA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

07.04.2022 18:41

KARADENİZ Ereğli ilçesinde oynanan amatör lig maçında bitiş düdüğü ile birlikte ortalık savaş alanına döndü.

KARADENİZ Ereğli ilçesinde oynanan amatör lig maçında bitiş düdüğü ile birlikte ortalık savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda yaklaşık 10 sporcu yaralanırken, iki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Olay Şehit Vefa Karakurdu stadında meydana geldi. Ereğli 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Balıspor grubun lideri Kandilli Belediyesporu ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Kandilli Belediyespor 9 kişi kaldı. Maçın ikinci yarısında Balıspor 2 gol atarak maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Maçın son düdüğü ile birlikte saha bir anda karıştı. Kandilli Belediyesporlu oyuncular ile Balısporlu oyunculara arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olaya polis takviyesi istendi. Sahaya giren polis ekipleri kavga eden sporcu ve yöneticileri biber gazı sıkarak ayırmaya çalıştı. Uzun süren arbedenin ardından oyuncuların sahadan çıkarılması ile kavga sona erdi. Kavgada Balısporlu yaklaşık 10 oyuncu yaralanırken, futbolculardan Mete Yağız ve Furkan Turan hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Cep telefonu görüntülerinde

Sahanın bir anda karışması

Futbolcuların birbirine girmesi

Kandilli Sporlu oyuncuların Balı sporlu oyuncuyu koşturması

Tekmeleyerek düşürmeye çalışmaları

Sporcunun yere düşmesi

Yerde yediği tekme ve yumruklar

Polisin biber gazı sıkması

Sahanın sakinleşmesi

Balı spor soyunma odasında yerde yatan Mete Yağız isimli sporcu

İki kulüp yöneticilerinin konuşması

Yaralı sporcuya sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulansa almnası

Balı Spor Başkanı Osman Yavuz'un açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera-Sinan KABATEPE/EREĞLİ/ZONGULDAK(DHA)

AMATÖR MAÇTA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
AMATÖR MAÇTA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
AMATÖR MAÇTA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı Zonguldak'ta amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı NATO'dan keyif kaçıran açıklama: Savaş aylarca hatta yıllarca sürebilir, çok daha fazlasına hazırlanmalıyız NATO'dan keyif kaçıran açıklama: Savaş aylarca hatta yıllarca sürebilir, çok daha fazlasına hazırlanmalıyız Amatör maç boks ringine döndü Amatör maç boks ringine döndü

Kandilli, Ereğli, kavga, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMATÖR MAÇTA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika


Son Dakika
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
19:09 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu!
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
18:12 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir
18:11 18 yaşındaki Suriye uyruklu Yasemin, elleri bağlanıp boğazı kesilerek öldürüldü
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 19:30:59. #1.13#
SON DAKİKA: AMATÖR MAÇTA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement