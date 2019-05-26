Son Dakika Haberleri: Amatör maçta sakatlanan futbolcu tedavi altına alındı

Amatör maçta sakatlanan futbolcu tedavi altına alındı

4 saat önce

Samsun 1. Amatör Ligi'nde oynanan karşılaşmada, Kavaksporlu futbolcu Engin Akyol, aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı.

Amatör maçta sakatlanan futbolcu tedavi altına alındı, System.String[]
Samsun 1. Amatör Ligi'nde oynanan karşılaşmada, Kavaksporlu futbolcu Engin Akyol, aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı.
Bafra Mevlanaspor ile Kavakspor arasında Bafra suni çim sahada oynanan maçta, rakibiyle çarpışan Kavaksporlu Engin Akyol, suni çim sahanın tellerine çarparak burnundan ve kafasından yaralandı.
Futbolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Akyol'un, kafasına aldığı darbe sonucu geçici süreli hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.
Öte yandan karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:44 Kaynak: AA
Bafra, Samsun, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasan Şaş, Şampiyonluk Kutlamasında Yürekleri Ağza Getirdi Protesto Edilen Diagne, Şampiyonluk Kutlamalarında Yer Almadı Fenerbahçeli Frey'e Sürpriz Talip Beşiktaş'ın Dortmund'dan Kiraladığı Kagawa'dan Ayrılık Mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amatör maçta sakatlanan futbolcu tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]