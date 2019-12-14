Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0 - Son Dakika Spor

Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0

7 saat önce

Zonguldak 1. Amatör U19 Zafer Men Ligi'nde Capeti Merkez Atölyespor, Çaydamarspor'u 20-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Amatör maçta şaşırtan skor: 20-0, System.String[]

Zonguldak 1. Amatör U19 Zafer Men Ligi'nde Capeti Merkez Atölye spor, Çaydamarspor'u 20-0 gibi farklı skorla mağlup etti.


Bartın'da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ereğli Belediyespor'un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men'in isminin verildiği 1. Amatör U19 Zafer Men Ligi devam ediyor.


Merkez B Grubunda mücadele eden Capeti Merkez Atölyespor, son yıllarda amatör kümenin en farklı galibiyetini aldı. Capeti Merkez Atölyespor, Çaydamarspor'u 20-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Capeti Merkez Atölyespor'a galibiyeti getiren goller, Ahmet (6), Eren (3), Sılay (3), İsmail Hakkı (2), Muhammed (2), Anıl, Ekrem, İsmail ve Tolga'dan geldi. Capeti Merkez Atölyespor'un aldığı bu farklı galibiyetinin ardından spor kamuoyu bu skoru konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Bartın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:33 Kaynak: İHA
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