Amatör Maçta Sürpriz Misafir
2 saat önce
Balıkesir 1.Amatör Küme Merkez A Grubu'nda dün oynanan Yeni Kavakspor-Savaştepe Belediyespor maçında ilginç bir olay yaşandı.
Balıkesir
1.Amatör Küme Merkez
A Grubu'nda dün oynanan Yeni Kavakspor- Savaştepe
Belediyespor maçında ilginç bir olay yaşandı. Sahaya aniden giren bir köpek taç çizgisi boyunca oynanan maça aldırış etmeden yürüdü. Ali Hikmet
Paşa Futbol
Tesislerinde Yeni Kavakspor ile Savaştepe Belediyespor arasında oynanan mücadelede sahaya giren bir köpek etrafında gelişen olaylara aldırmadı. Soyunma odalarının bulunduğu bölümden sahaya giren köpek taç çizgisi boyunca yürüdü. Maçın hakemi o esnada oyunu devam ettirirken köpek de geldiği gibi sessizce sahayı terk etti. Oyuncular yaşanan olayı doğal karşılarken maç durmadan devam etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:46 Kaynak: İHA
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