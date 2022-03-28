Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti - Son Dakika
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Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti

28.03.2022 10:46

Edinilen son dakika haberine göre SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik ettiMesut MADANBURDUR,(DHA) - Burdur 1'inci Amatör Küme Play-Off grubunda oynanan Tefenni Belediyespor- Burdurspor maçının 90'ıncı dakikasında kırmızı kart gören Burdursporlu futbolcu Hasan Kaplan, soyunma odası koridorlarında...

SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti

Mesut MADANBURDUR,(DHA) - Burdur 1'inci Amatör Küme Play-Off grubunda oynanan Tefenni Belediyespor- Burdurspor maçının 90'ıncı dakikasında kırmızı kart gören Burdursporlu futbolcu Hasan Kaplan, soyunma odası koridorlarında Tefenni Belediyesporlu taraftarlar tarafından hastanelik edilinceye kadar dövüldü.

Tefenni İlçe Stadı'nda oynanan Tefenni Belediyespor ile Burdurspor Play-Off grubu maçının 90'ıncı dakikasında kırmızı kart gören Burdurspor futbolcusu Hasan Kaplan, polis eşliğinde soyunma odasına giderken koridorda bir grup Tefenni taraftarının tekmeli tokatlı saldırına uğradı. Kaplan'ı, saldırıdan Burdurspor Kulüp Başkanı Cantürk Aksöz kurtardı. Kaplan, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Takım arkadaşları, Kaplan'ı hastanede yalnız bırakmadı. Kaplan'ın aldığı darbelerden dolayı vücudunda şişlikler oluştuğu öğrenildi. Kaplan buradaki tedavisinin ardından polis aracıyla polis merkezine giderek ifade verdi. Kaplan taraftardan şikayetçi oldu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyenin itfaiye biriminde çalışan Hasan Kaplan'a yönelik saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ercengiz'in açıklamasında, Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde sporu gençlere sevdirmek için sporu şiddetten arındırmalıyız. Sporcu disiplinsiz ise sahanın hakimi ve hakemi gereken cezayı verir. Bugün Tefenni ilçemizde amatör futbol ligde oynanan maçın son anlarında yaşananlar bizleri üzmüş, sonrası için de düşündürmüştür. Darp edilen sporcu Hasan Kaplan, belediyemizin itfaiye personeli. Bugün ölümden dönmüş. Bir grup seyircinin saldırısına uğradığını ifade etmiştir. Sporun ruhuna yakışmayan bu davranış asla kadim Tefenni halkımızın tavrı değildir. Şiddete asla geçit verilmemesi için başta yöneticiler olmak üzere herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bugün canına kast edilen düşman değil yalnızca rakiptir. Birkaç saattir duyduklarım üzere böyle bir açıklamayı yapmak zorundayım. Genç kardeşlerimiz gladyatör değil sporcudur. Hasan kardeşimize acil şifalar dilerken adli makamların suçluları bulup gereken cezayı vereceğine inancımız tamdır ifadeleri yer aldı.

Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ömer Demir, Futbol İl Temsilcisi Murat Türker, MAKÜ Spor Kulüp Başkanı Mustafa Kılınç, Hacılar Gençlikspor Kulüp Başkanı Ali Bolatan, Burdur Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Say da Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti
Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti
Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti
Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti
Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti
Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti
Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! SPOR Amatör maçta taraftarlar futbolcuyu hastanelik etti - Son Dakika


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