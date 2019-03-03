Son Dakika Haberleri: Amatör Maçta Tekmeler Havada Uçuştu

Amatör Maçta Tekmeler Havada Uçuştu

6 dakika önce

Kayseri'de Anadolu Yıldızları ile Felahiye Belediyespor arasında oynanan amatör ligi karşılaşmasının son dakikalarında saha karıştı.

Amatör Maçta Tekmeler Havada Uçuştu, System.String[]
Kayseri'de Anadolu Yıldızları ile Felahiye Belediyespor arasında oynanan amatör ligi karşılaşmasının son dakikalarında saha karıştı. Futbolcular tekme tokat kavga etti.

Argıncık 1 Nolu sahada oynanan müsabakada, Anadolu Yıldızları ile Felahiye Belediyespor karşılaştı. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında 3-1 önde olan Anadolu Yıldızları'ndan bir futbolcunun yerde kalmasına sinirlenen Felahiye Belediyesporlu bazı futbolcular, rakip futbolcuya tepki gösterdi. Maçı yöneten Kemal Deliktaş, yerde yatan futbolcuyu tartaklayan Felahiye Belediyespor'dan Ferat Sakal, Osman Sakarya ve Bekir Kayabal'a kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartın ardından da rakip takıma doğru koşan Felahiye Belediyespor'dan bazı oyuncular, rakip futbolcuların üzerine yürüdü. Emniyet güçleri sahaya girerek olayları yatıştırdı. Anadolu Yıldızları sporcuları müsabaka bittikten sonra bir süre yedek kulübesinde bekledi. Futbolcular ve hakemler daha sonra sahadan ayrıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:31 Kaynak: DHA

Kayseri, Felahiye, Spor
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