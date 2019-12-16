Amatör maçta trajikomik olay! Tam 4 takım... - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör maçta trajikomik olay! Tam 4 takım... - Son Dakika Spor

Amatör maçta trajikomik olay! Tam 4 takım...

6 saat önce

Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Şabanlarspor- Karamanköyspor müsabakasının ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Amatör maçta trajikomik olay! Tam 4 takım..., System.String[]

Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Şabanlarspor- Karamanköyspor müsabakasının ardından istenmeyen olaylar yaşandı. 2-0 Şabanlarspor üstünlüğüyle sona eren maçın sonrasında ilk olarak Karamanköyspor'lu Ramazan Şık ile Şabanlarspor antrenörü Sabri İlhan arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra soyunma odası girişinde iki takım oyuncuları ve yöneticileri bir kez daha karşı karşıya geldi. Burada yaşanan arbedeyi güvenlik güçleri müdahale ederek yatıştırmaya çalıştı.


Olaylar esnasında ise trajikomik bir durum yaşandı. Şabanlarspor- Karamanköyspor mücadelesinin sonrasında Nergizspor ile Yenicespor karşılaşması oynanacaktı. Takımlar aynı soyunma odalarında hazırlandıkları için iki takım oyuncuları da kendini olaylarını içinde buldu. Bir Karamanköyspor taraftarı çitlerden atlayarak Şabanlarspor'un soyunma odasının olduğu alana girdi.


O anda orada bulunan Yenicespor yöneticisi Fatih Karakaya'yı alana giren taraftar darp etti. Olayların sakinleşmesinin ardından Yenicespor yöneticisi Fatih Karakaya, şahıstan şikayetçi oldu. Karakaya, maçın sonrasında karakola giderek ifade verdi.


Ali Hikmet, Karakaya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:22 
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