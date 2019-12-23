Amatör maçta tribün karıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amatör maçta tribün karıştı - Son Dakika

Amatör maçta tribün karıştı

6 saat önce

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde Gelendostspor, Devlet Su İşleri (DSİ) ile oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Amatör maçta tribün karıştı, System.String[]

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde Gelendostspor, Devlet Su İşleri (DSİ) ile oynadığı maçı 2-0 kazandı. Tribünlerin karıştığı maça skordan çok tekmeli yumruklu kavga görüntüleri damga vurdu. Çıkan olayları polis güçlükle engelledi.

Nefesleri kesen maçta Gelendostspor'u galibiyete taşıyan golleri, Furkan Kaygılı ve Furkan Kayacan attı. Karşılaşma devam ederken, maçta seyirciler arasında gerginlik yaşandı. Tribünlerde bir anda çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.

Emrespor yöneticileri, Gelendostspor ile Küçük Hacılarsporlu taraftar ve sporcular arasında tartışma çıktı. Çıkan olaylara polis ekipleri müdahale ederken, bölgeye daha sonra takviye ekipler sevk edildi.

Tribünde yaşanan arbedede, tekme ve yumruklar konuştu. Kavga sonrasında bazı kulüp yöneticileri ile taraftarlar yaralandı. Emniyet güçleri, çıkan olayları güçlükle önledi.

Devlet Su İşleri, Isparta, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı

Son Dakika Haberleri
22:24 Van'da kitap fuarına 322 bin ziyaretçi - Son Dakika
22:24 Meyve suyu kutuları ve leblebi paketlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:24 Tunceli balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine soruşturma - Son Dakika
22:24 Kütahya'da yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:24 SMDK'dan uluslararası topluma İdlib saldırılarını durdurma çağrısı - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:27:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amatör maçta tribün karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]