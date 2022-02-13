Son dakika haberi... Amatör maçta tribün kavgası kamerada - Son Dakika

Amatör maçta tribün kavgası kamerada

ANTALYA - Antalya'da oynanan Amatör lig U-18 maçında tribündeki taraftarlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga diğer taraftarların araya girmesiyle daha da büyümeden son buldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli mahallesinde bulunan Parkantalya spor tesislerinde Antalya 07 Spor ile Muratpaşa Belediyespor arasında oynanan Antalya amatör lig U-18 mücadelesinde tribündeki seyirciler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Antalya 07 Spor'un 4-2'lik üstünlüğü ile biten maçın sonlarına doğru tribündeki genç taraftarlar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce diğer taraftarlar müdahale etti. Kavga, sağduyulu taraftarların müdahalesiyle daha da büyümen sonlandırıldı.