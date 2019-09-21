Son Dakika Haberleri: Amatör maçta yanında kadın bulunmayan erkekler stada giremedi
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Amatör maçta yanında kadın bulunmayan erkekler stada giremedi

6 dakika önce

Bilecik'te amatör ligde oynanan Bilecikspor-1299 Bilecik Kulübü maçını, alınan karar gereği yanında eşi veya kadın arkadaşı olmayan erkek taraftarlar izleyemedi.

Bilecik'te amatör ligde oynanan Bilecikspor-1299 Bilecik Kulübü maçını, alınan karar gereği yanında eşi veya kadın arkadaşı olmayan erkek taraftarlar izleyemedi.

Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenlik Kurulu, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Edebali Stadı'nda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle müsabakanın Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan sentetik çim sahada oynanmasına karar verdi.

Yetkililerin stat ve çevresinde yaptığı inceleme sonrası güvenlik gerekçesiyle, maça erkek taraftarların tek başına girmesi yasaklandı. Yanında eşi veya kadın arkadaşıyla gelen taraftarlar, polis ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından tribünlere alındı.

Tribünlerde, 90 dakika boyunca argo tezahürat yapılmaması ve gerginlik yaşanmaması olumlu karşılanırken, sezon boyunca oynanacak başka karşılaşmalarda da aynı uygulamanın yapılabileceği belirtildi.

Karşılaşmayı kadın taraftarların yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, il temsilcisi Engin Toku ve Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı ile kulüp yöneticileri de izledi.

İl temsilcisi Engin Toku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın taraftarların stada gelmesinin güzel olduğunu ama inşaatı devam eden stadın bir an önce bitmesinin gerektiğini söyledi. Taraftarın önemine değinen Toku, "Biz maçlarımızı 300-500 taraftara oynamak istiyoruz. Bu sezon iddialıyız." diye konuştu.

Amatör maçta yanında kadın bulunmayan erkekler stada giremedi

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:10 Kaynak: AA
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