Amatör maçta yumruklar konuştu - Son Dakika
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Amatör maçta yumruklar konuştu

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde oynanan amatör maçta çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde oynanan amatör maçta çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. 8 kırmızı kart gösteren hakem, maçı tatil etti.

Zonguldak Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve Ereğli Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı. Ligden düşmemek için mücadele eden iki takım, maçta büyük mücadele verdi. Kozlu İhsaniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 80'inci dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, tarafları sahaya giren polis güçlükle ayırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, maçı izleyen kadın bir taraftarın, "8 numaraya vurun. Şu 8 numaraya vursanıza. Dünya küfretti. İyi ettiler. Vallahi iyi ettiler" dediği duyuldu.Maçın hakemi Davut Özen, Kozlu İhsaniyespor'dan üç futbolcuyu, Ereğli Akınspor'dan ise beş oyuncuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. İki takım oyuncuları arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.


Zonguldak, Kozlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
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