Amatör müsabakalar da ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Amatör müsabakalar da ertelendi - Son Dakika Spor

Amatör müsabakalar da ertelendi

6 saat önce

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in ertelenmesinin ardından, amatör müsabakalar da ertelendi.

Amatör müsabakalar da ertelendi, System.String[]

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in ertelenmesinin ardından, amatör müsabakalar da ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yapılan toplantıda yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda halen oynanmaya devam eden Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör Ligler ile U19 kategorisi 1. ve 2. liglerin müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. TFF İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez'in sunduğu kapsamlı rapor ile ertelenen amatör liglerin yeni müsabaka takvimi de gelişmelere göre belirlenecek. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:24 Kaynak: İHA

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