Amatör olta balıkçılarından iç sularda misina ağların yasaklanması talebi - Son Dakika

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği, doğanın ve doğal yaşamın sürmesi için iç sularda misina ağların yasaklanmasını talep etti.

Dernek Başkanı Osman Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, amatör sportif olta balıkçılarının doğayı korumayı ön planda tutan kişiler olduğunu vurguladı.

Amatör balıkçıların, bu işi yapan profesyonellerin aksine sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yaptığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Amatör balıkçılık, ticari kazanç gayesi gütmeden avlanılan ürünün satılamadığı balıkçılık etkinliğidir. Profesyonel balıkçılık ise derin sularda büyük gemilerle, orta sularda gırgırlar, troller kıyılara yakın kısımlarda ise kıyı balıkçısı denilen kayıklar, ufak tekneler ve takalarla yapılan ticari amaçlı balıkçılık türüdür. Bunların olta balıkçısı ile ilgisi yoktur. Olta balıkçıları çevresini temiz tutan, yakaladığı avına saygılı, oltanın ucundaki fazla avını doğaya geri bırakan kişilerdir. Misina ağların denizlerde serbest kalması için uğraşanlara karşı gelmek gerekiyor. Doğanın ve doğal yaşamın sürmesi için bu misina ağlar iç sularda da yasaklanmalıdır. Geleceğimiz için çocuklarımıza temiz bir doğa bıraka bilmek için temiz bir doğa için mücadeleye devam edeceğiz."