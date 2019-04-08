Amatör Olta Balıkçılığı Eğitimi

10-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan eğitimleri,Doç. Dr. Ali Ulaş ve Doç. Dr. İlker Aydın verecek.

Teorik ve deniz saha çalışması olarak iki ayrı bölümde verilecek olan eğitimlerin teorik kısmında; tanımlar, mevzuat, genel bilgiler, kullanılan malzemeler, düğümler, olta yapımı, yemler, tehlikeli deniz canlıları ve ilk yardım gibi konular anlatılacak. Deniz saha çalışması kısmında ise; denizde çalışma ve güvenlik bilgilendirmesi, olta ve yemlerin hazırlanması, balık avcılığı ve avlanan türlerin muhafaza, temizleme ve pişirme yöntemleri uygulamalı olarak katılımcılara anlatılacak.

Eğitimde teorik dersler Ege Üniversitesi kampüsünde, deniz saha çalışması ise EÜ Su Ürünleri Fakültesi'nin Urla'daki uygulama gemisinde yapılacak.