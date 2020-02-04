"Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi" açıldı

Kütahya'da, geçmişte ve günümüzde kullanılan amatör balıkçılık malzemelerinin tanıtıldığı sergi izlenime sunuldu.

Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneğince (KÜSABDER) bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide oltalar, balık yemleri, botlar ve çadırlar gibi birçok malzeme tanıtıldı.

Sergiye, Kütahya'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli gibi illerden amatör balıkçılıkla ilgili çeşitli dernekler de destek verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sergiyi oldukça önemli bulduklarını söyledi.

Sergiye çeşitli illerden katılımın olmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirten Işık, şöyle devam etti:

"Kütahya Belediyesi olarak bu yıl sportif olta balıkçılığı ve kuş köyü projemizi hayata geçireceğiz. İnşallah bu projeyi şehrimize kazandırdığımızda inanıyorum ki Türkiye'mizin birçok ilinden projemizi görmeye gelecek insanlarımız olacaktır. Biz bu tür sportif faaliyetlerin destekçisiyiz. Elimizden gelen her türlü katkıyı esirgememeye gayret ediyoruz. Sergiye emeği geçen başta dernek başkan ve yönetimine ve diğer herkese teşekkür ediyorum."

KÜSABDER Başkanı Mustafa Sezer ise özellikle gençlerin kötü alışkanlıklar yerine amatör balıkçılık gibi güzel bir hobi edinmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Derneğin faaliyetlerinin anlatıldığı fotoğrafların da yer aldığı sergi, 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.