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Amatör Spor Haftası

57 dakika önce

Keşan'da Amatör Spor Haftası kortej yürüyüşü ile başladı.

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Keşan'da Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kortej yürüyüşü ile başladı.

Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kortej oluşturuldu.

Gençlik Merkezi üyeleri, sporcular ve öğrencilerden oluşan kortej Atatürk Stadyumu'na kadar yürüdü.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, burada yaptığı konuşmada, amatör sporun sporun temeli olduğunu söyledi.

Çimen'in yaptığı konuşmanın ardından, stadyumda spor aktiviteleri gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:50 Kaynak: AA
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